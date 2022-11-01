Лыжник Гонтарь: руководство сборной России меня игнорировало, мне не давали шанса

Двукратный чемпион Универсиады-2017 по лыжным гонкам Валерий Гонтарь, ранее покинувший Россию, сообщил, что тренерский штаб сборной игнорировал его. По мнению Гонтаря, тренеры не хотели видеть в команде человека, который не скрывает собственного мнения.
«Меня игнорировало руководство сборной по лыжным гонкам, начиная с юных лет. Мне не давали возможности показать мой уровень. Меня не брали в национальные команды, несмотря на то что я входил в топ-3 в своём возрасте. Меня отправляли в резервную команду.
Думаю, что это связано с моим характером. Я — прямой человек, который говорит всё в глаза. А многие люди этого не любят», — цитирует Гонтаря Dagbladet.
Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.
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