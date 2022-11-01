«Живём в одном коттедже». Лыжник Микаелян рассказал, как тренируется со сборной Норвегии

Армянский лыжник Микаел Микаелян рассказал о тренировках со сборной Норвегии. Спортсмен находится в расположении норвежской команды, где готовится к сезону.



«Это договорённость между федерациями. Причём наша федерация вела переговоры не со шведами, а с норвежцами, чтобы я тренировался вместе с их второй командой. Мы живём в одном коттедже, и я первоначально в Осло приехал, где у них был сбор, а потом мы переехали в Идре. Тренируемся по одному плану.



Лыжи они готовят на тренировки, да. А во всём остальном – нет, конечно. Лактат на тренировках берут, а массаж кто мне будет делать? Они совсем не обязаны это делать, да я и не прошу», — сказал Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Микаелом Микаеляном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.