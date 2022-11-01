«Мимо ушей пропустили». Лыжник — о реакции норвежцев на слова Йохауг о сокрытии допинга

Армянский лыжник Микаел Микаелян, тренирующийся в расположении сборной Норвегии, рассказал о реакции местных спортсменов на признание многократной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг. Ранее она рассказала, что руководство норвежских лыж уговаривало её солгать о допинг-пробе, чтобы не портить команде старт.
«Признание Терезе Йохауг? В норвежской команде вообще об этом разговор не заходил. Они, кажется, мимо ушей все эти слова пропустили, да и я тоже. Вот вообще никакой реакции на эту тему не было», — сказал Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Терезе Йохауг в итоге была дисквалифицирована в 2016 году на 18 месяцев по делу о применении допинга. Она пропустила Олимпиаду в Пхёнчхане и была вынуждена тренироваться вне национальной команды в период дисквалификации. Когда она вернулась после отбывания наказания, то была лучше, чем когда-либо в своей карьере, выиграв несколько золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира, прежде чем положить лыжи на полку.
Полное интервью с Микаелом Микаеляном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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