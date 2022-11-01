«Первое время про политику никто не говорил». Лыжник Микаелян — о тренировках с норвежцами

Армянский лыжник Микаел Микаелян, тренирующийся в расположении сборной Норвегии, рассказал, как к нему отнеслись местные спортсмены. По словам Микаеляна, вопросы политики и отстранение российских спортсменов с ним в Норвегии особо никто не обсуждал.
«Честно говоря, когда я ехал сюда, то немного опасался того, что может быть в этом плане. Всё-таки у России и Армении тесные союзнические связи, моя мама – россиянка, так что я и сам наполовину русский. Да, я был в некоем напряжении, ждал вопросов на эту тему. Но приехал – и ничего. Никто первые дни про политику и отстранение России от соревнований не говорил», — сказал Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Ранее стало известно, что Федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение оставить в силе отстранение российских спортсменов на будущий сезон.
Полное интервью с Микаелом Микаеляном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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