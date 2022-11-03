Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что пропустит старт сезона-2022/2023.
«Я пропущу контрольную тренировку в Ханты-Мансийске. Свой первый старт я планирую провести в конце ноября, чтобы быть ближе к хорошей форме. Я, наверное, приму участие в окружных стартах. Сейчас этот момент обсуждаем с тренером. Вчера созванивались с ним, я сказал, что готов тренироваться по плану, я себя привёл в порядок и голову привёл в порядок», — сказал Устюгов в интервью для телеграм-канала «Новости спорта Югры».
Первый этап Кубка России стартует в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19 ноября.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место.
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