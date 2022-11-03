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Йоханнес Клебо вышел на тренировку в шесть утра. Фото

Йоханнес Клебо вышел на тренировку в шесть утра. Фото
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографию, из которой следует, что он вышел на тренировку в 6 часов 22 минуты утра.

«Доброе утро», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива йоханнеса клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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