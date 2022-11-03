«Не хочу быть биатлонистом». Сергей Устюгов показал фотографии, как стрелял по мишеням

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в телеграм-канале. Спортсмен показал фотографии своей стрельбы по мишеням и заявил, что не хочет быть биатлонистом.

«Сегодня стрелял немного. С ремня лёжку и немного стойку, но уже по установке. Не хочу быть биатлонистом», — подписал он снимки.

Фото: из личного архива сергея устюгова

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победил норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Сергей Устюгов заявил, что пропустит старт сезона-2022/2023. Первый этап Кубка России стартует в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19 ноября.