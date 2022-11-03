Елена Вяльбе отреагировала на законопроект о выводе России из-под юрисдикции CAS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе отреагировала на законопроект, поданный депутатом Романом Терюшковым и сенатором Эдуардом Исаковым. В законопроекте говорится об отмене признания решений Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Я не думаю, что это хорошая идея и правильное решение. Мы часто обращаемся в CAS, и, почему мы не должны признавать решения этого суда на территории России, я не очень понимаю. Надеюсь, что юристы очень хорошо подумают над предложением, которое внесли депутаты», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).