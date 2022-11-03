Юрий Бородавко объяснил, почему лыжники его группы пропустят второй этап Кубка России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему спортсмены, входящие в его группу, не выступят на втором этапе Кубка России. Первый этап пройдёт 19–20 ноября, второй — с 30 ноября по 4 декабря.

«Изначально выступление на втором этапе Кубка России не планировалось, поскольку для тех спортсменов, которые будут участвовать в гонках, это слишком большое количество соревнований.

Мы сейчас полностью сосредоточены на соревнованиях в Вершине Тёи, после этого переедем в Кирово-Чепецк и затем будем в Красногорске», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Елена Вяльбе отреагировала на законопроект о выводе России из-под юрисдикции CAS.