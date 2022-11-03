Фоссесхолм высказалась об активности Степановой в соцсетях

Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм высказалась об активности олимпийской чемпионки Пекина Вероники Степановой в социальных сетях.
«Я не подписана на неё. Но кое-что слышала. У нас очень разный набор ценностей и точки зрения на различные вещи. Её соцсети не для меня», — рассказала Фоссесхолм в интервью Dagbladet.
Также норвежка развеяла слухи о том, что они со Степановой являются друзьями:
«Мы хорошо общались. Она приятная девушка. Но наши взгляды на мир сильно отличаются. Мы на двух противоположных полюсах. Мы очень разные», — добавила Фоссесхолм.
Напомним, в последние месяцы российская лыжница часто высказывается на злободневные темы в социальных сетях. В частности, она подвергала критике решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских атлетов на сезон-2022/2023, намекая на политический подтекст данного вердикта.
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