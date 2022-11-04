«Булочка». Жена Большунова показала милый снимок с фотосессии с мужем и 2-месячной дочкой

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила милый снимок с фотосессии, в которой также приняли участие её муж и двухмесячная дочка. В конце августа 2022 года Большунова родила девочку, которую назвали Евой.
«Этот маленький человечек перевернул наш привычный мир. Мы так тебя любим, наша сладкая булочка», — подписала фотографию Анна.
Фото: из личного архива анны большуновой
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место. Он, как и вся сборная России, пропустил последние этапы из-за отстранения. Победу в общем зачёте одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева.
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