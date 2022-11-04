Денис Спицов выложил фото с восьмимесячной дочкой
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр (2018, 2022) российский лыжник Денис Спицов выложил свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал снимок с дочкой, которая появилась на свет 1 марта. Девочку назвали Евой.
«Ева», — подписал фотографию Денис.
Фото: из личного архива дениса спицова
Свадьбу Денис и Ксения Спицовы сыграли в сентябре 2019 года. Они оба из посёлка Вожеги Вологодской области, а их мамы работают в одном детском саду.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Денис Спицов заработал 405 очков и занял 14-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победил пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.
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