Менеджер сборной Норвегии: правильно, что на Кубке мира нет российских спортсменов

Норвежец Клас Бреде Бротен, менеджер сборной страны по прыжкам на лыжах с трамплина, высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Сегодня, 4 ноября, в Висле (Польша) стартует Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Российские спортсмены не примут участия в турнире из-за решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от соревнований под эгидой организации. На этапе Кубка мира в Польше будут участвовать два украинских прыгуна.

«Я просто хотел подойти и обнять украинских прыгунов. Но я их не знаю, поэтому сложно предположить, как они на это отреагируют. Но хорошо, что они здесь и будут выступать. И совершенно правильно, что здесь нет российских спортсменов», — приводит слова Бротена Dagbladet.

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