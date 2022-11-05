Фрида Карлссон заявила, что не будет платить за книгу Йохауг. Терезе ей ответила

Шведская лыжница Фрида Карлссон заинтересовалась автобиографией норвежки Терезе Йохауг, узнав, что упоминается в книге не менее 30 раз.

«Наверное, придётся прочитать. Куплю ли? Нет, прочитаю, только если получу бесплатно (смеётся)», — приводит слова Карлссон Expressen.

Йохауг в ответ обещала лично подарить книгу, когда приедет на гонки работать в качестве эксперта NRK.

«Тогда я привезу книгу в Бейтостолен, и она получит экземпляр. Я напишу, что это для Фриды. Не знаю, что думают шведские лыжницы о содержании книги, но я надеюсь, что они захотят это прочитать», — сказала Йохауг.

Особенно ярко Карлссон упомянута в главе о Хольменколленском марафоне — 2020. Тогда Йохауг проиграла спринтерскую дуэль шведке из-за проблем с лыжной смазкой: «Быть побеждённой Фридой Карлссон на моём домашнем старте из-за того, что моя команда хреново отработала, было просто неприемлемо. Я злилась в течение нескольких месяцев после этого. Стыдно признаться, но я всё ещё злюсь, когда думаю об этом. Кто-то может назвать меня злопамятной».