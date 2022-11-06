Юрий Бородавко не исключил участие Большунова в дистанционной гонке в Ханты-Мансийске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о том, что его подопечный – трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получил повреждение на сборе в Ханты-Мансийске.

Большунов пропустит спринтерскую гонку в рамках соревнований «Югория. Первый снег», в которых будут принимать участие лыжники сборной России. Спринт пройдёт завтра, 7 ноября, а дистанционная гонка с раздельным стартом 8 ноября.

Фото: Андрей Шитихин/«Чемпионат»

«Ничего страшного не произошло, но нет смысла рисковать, ведь это не официальный старт, а лишь контрольная тренировка. Не исключаю, что Саша побежит дистанционную гонку. Будем принимать решение, исходя из его состояния», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.