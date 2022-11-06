Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юрий Бородавко не исключил участие Большунова в дистанционной гонке в Ханты-Мансийске

Юрий Бородавко не исключил участие Большунова в дистанционной гонке в Ханты-Мансийске
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о том, что его подопечный – трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получил повреждение на сборе в Ханты-Мансийске.

Большунов пропустит спринтерскую гонку в рамках соревнований «Югория. Первый снег», в которых будут принимать участие лыжники сборной России. Спринт пройдёт завтра, 7 ноября, а дистанционная гонка с раздельным стартом 8 ноября.

Фото: Андрей Шитихин/«Чемпионат»

«Ничего страшного не произошло, но нет смысла рисковать, ведь это не официальный старт, а лишь контрольная тренировка. Не исключаю, что Саша побежит дистанционную гонку. Будем принимать решение, исходя из его состояния», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Нигде нет таких условий, как в России». Как герой Олимпиады в Сочи устроился в Европе «Нигде нет таких условий, как в России». Как герой Олимпиады в Сочи устроился в Европе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022