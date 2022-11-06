В Чехии без вести пропал рекордсмен страны по прыжкам на лыжах с трамплина Антонин Гайек

Чешский прыгун на лыжах с трамплина Антонин Гайек пропал без вести, сообщает Blesk. По информации издания, спортсмен уже месяц не выходит на связь с близкими.

Чешская полиция ведёт поиски Гайека со 2 октября 2022 года, однако они безуспешны.

«Поиски пропавшего продолжаются. Информацию о пропаже мы получили от его семьи. На сегодняшний день мужчина никак не сообщил о себе», — говорится в официальном заявлении полицейских.

35-летний Гайек был одним из самых талантливых прыгунов на лыжах с трамплина в Чехии. На юниорском чемпионате мира 2005 года он занял четвёртое место. Также он несколько раз поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира. Антонину до сих пор принадлежит рекорд Чехии (236 метров). Он завершил карьеру в 2015 году, после чего работал тренером женской национальной команды.