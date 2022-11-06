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Юлия Ступак пропустит контрольную тренировку сборной России в Ханты-Мансийске

Юлия Ступак пропустит контрольную тренировку сборной России в Ханты-Мансийске
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) не примет участия в контрольной тренировке национальной команды, которая пройдёт в рамках соревнований «Югория. Первый снег». Они завтра, 7 ноября, стартуют в Ханты-Мансийске.

«Юля только завтра прилетит в Ханты-Мансийск, поэтому не примет участия в стартах. В данный момент она находится в Екатеринбурге», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.

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