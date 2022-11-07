Тренер лыжной сборной: отсутствие россиян на Кубке мира скажется на наших лидерах

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как повлияет отстранение от международных соревнований на россиян. Ранее стало известно, что российские лыжники не будут допущены на этапы Кубка мира в новом сезоне.
«На Кубке мира не только Большунов скорость задавал. Там много топ-спортсменов, которые очень сильно бегали всё – конёк, классику, дистанции, спринт. Конкуренция на Кубке мира останется на том же уровне. Так что отсутствие россиян на Кубке мира на наших лидерах скажется», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Российские лыжники были отстранены от международных соревнований из-за политических событий. Ранее в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили, что отстранение будет действовать и в новом сезоне.
Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате» 7 ноября.
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