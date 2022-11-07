«Очередной болтун». Тренер сборной России по лыжам — о шведском биатлонисте Самуэльссоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о словах шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, который во время разговора о положительной пробе своей соотечественницы, биатлонистки Корделии Мелен Олссон, упомянул допинг-скандал с участием российских спортсменов.

«Этот говорливый шведский мальчик просто привлекает к себе внимание, когда ему это выгодно. Никакой 100-процентной нетерпимости к допингу, как он сам заявляет, у него нет. Обращать на него внимание не стоит. Очередной болтун, который пиарит себя на громкой теме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»: