«Теперь спорт — голая политика». Тренер Бородавко высказался о действиях МОК и Томаса Баха

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха в отношении российских спортсменов.

«Томас Бах и другие высокопоставленные спортивные чиновники просто сбросили маски и показали, что якобы независимые спортивные институты очень даже зависимые и действуют по указке. Ничего из того, о чём когда-то давно говорил Пьер де Кубертен, уже не осталось, теперь спорт – голая политика. Руководители стран давят на руководство своих олимпийских комитетов, а те, в свою очередь, диктуют спортсменам.

Порой у них диаметрально противоположные высказывания, как флюгер повернётся. Причём не только в отношении России, а вообще. Те же норвежцы то поддерживали нововведения и реформу лыжных гонок FIS, то критикуют. Но у них всегда заряжены союзники, которые голосуют так, как они скажут. А мы даже со своими ближайшими соседями казахами договориться не могли и всегда оставались в меньшинстве по любым вопросам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»: