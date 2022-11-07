«Никогда не понимал и не пойму предателей». Тренер сборной России — о смене гражданства

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как относится к смене спортсменами гражданства. В последнее время эта тема активно обсуждается в свете отстранения российских спортсменов от международных соревнований.



«Смена спортсменами гражданства? Люди получают паспорт другой стороны. Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди – круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждёт с распростёртыми объятиями в другой стране? Многим ведь отказывают. А они уже подали документы, то есть ввели себя в определённый статус. Здесь они тоже никому уже не нужны. Так что нужно думать хорошенько, прежде чем какие-то поступки совершать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»: