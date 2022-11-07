Тренер лыжной сборной Бородавко дал прогноз о сроках отстранения российских спортсменов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Специалист рассказал, когда россиян будут вновь допускать на турниры.



«На срок нашего отстранения влияет много факторов. Когда закончится конфликт между Россией и Украиной, как он закончится, на какой ноте, как Европа переживёт зиму, будет ли им поставляться газ, как пройдёт голосование в нижнюю палату Конгресса США. Военные действия могут закончиться чуть ли не на следующий день после того, как Украине прекратят поставлять вооружение. Какую команду политики дадут тому же Томасу Баху. Но то, что я вижу, – наше отстранение надолго. В лучшем случае мы вне соревнований на два года. Опять же, очень быстро может всё измениться, тут любые прогнозы могут быть неверными», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»: