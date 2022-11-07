«Не скажу, что Россия в чём-то уступает Европе». Тренер сборной — о подготовке лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о подготовке российских лыжников. Специалист заявил, что методики в России не уступают западным.
«Плюсов у подготовки в России достаточно много. Самый главный – мы находимся дома. Здесь всё своё, привычное. В Малиновке у нас есть роллерная трасса, равной которой нет ни в России, ни в Европе. Хотя раньше мы считали, что наличие лыжероллерной трассы на сборе решает все вопросы в плане подготовки, но в определённый период необходимы и длинные непрерывные подъёмы, мы называем их uphill-ами. Мы много использовали их в предыдущие годы, наработали методику.
Вот этого как раз не хватало. Но всё остальное – более чем устраивало. Питание – на высоком уровне, условия для тренировок – на высоком уровне. Сейчас вот работаем в Ханты-Мансийске, где закрыли снегом круг более 5 км. По сложности он очень достойный, условия здесь лучше, чем в том же финском Муонио, где мы обычно находимся в то же время. Говорить, что Россия в чём-то уступает Европе, я бы не стал», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»:
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