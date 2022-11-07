Наталья Непряева победила Веронику Степанову в спринте в Ханты-Мансийске

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Наталья Непряева одержала победу в спринтерской гонке классическим ходом, которая состоялась в Ханты-Мансийске. Второе место заняла другая чемпионка Олимпиады-2022 в эстафете – Вероника Степанова. Соревнования проходят в рамках контрольных тренировок сборной России по лыжным гонкам.

Замкнула тройку сильнейших Алёна Баранова. Четвёртой к финишу пришла Анастасия Фалеева.

Контрольные тренировки сборной России по лыжным гонкам. Ханты-Мансийск. Женщины. Спринт

1. Наталья Непряева.

2. Вероника Степанова.

3. Алёна Баранова.

4. Анастасия Фалеева.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS.