Сергей Ардашев выиграл классический спринт в Ханты-Мансийске
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Лыжник сборной России Сергей Ардашев одержал победу в спринтерской гонке классическим ходом, которая состоялась в Ханты-Мансийске. Второе место занял трёхкратный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых. Соревнования проходят в рамках контрольных тренировок сборной России по лыжным гонкам.
Замкнул тройку сильнейших Денис Филимонов. Четвёртым к финишу пришёл двукратный призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.
Контрольные тренировки сборной России по лыжным гонкам. Ханты-Мансийск. Мужчины. Спринт
1. Сергей Ардашев.
2. Глеб Ретивых.
3. Денис Филимонов.
4. Александр Терентьев.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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