Сергей Ардашев выиграл классический спринт в Ханты-Мансийске

Лыжник сборной России Сергей Ардашев одержал победу в спринтерской гонке классическим ходом, которая состоялась в Ханты-Мансийске. Второе место занял трёхкратный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых. Соревнования проходят в рамках контрольных тренировок сборной России по лыжным гонкам.

Замкнул тройку сильнейших Денис Филимонов. Четвёртым к финишу пришёл двукратный призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.

Контрольные тренировки сборной России по лыжным гонкам. Ханты-Мансийск. Мужчины. Спринт

1. Сергей Ардашев.

2. Глеб Ретивых.

3. Денис Филимонов.

4. Александр Терентьев.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).