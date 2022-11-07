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Стали известны призовые лыжников на контрольных тренировках сборной России

Стали известны призовые лыжников на контрольных тренировках сборной России
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Стало известно, сколько заработали лыжники сборной России, показавшие лучшие результаты на контрольных тренировках национальной команды, которые проходят в Ханты-Мансийске. Победители получают 20 тыс. рублей, вторые призёры — 10 тыс. рублей, третьи — 7,5 тыс. рублей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сегодня, 7 ноября, мужчины и женщины пробежали спринтерскую гонку классическим ходом. У мужчин первую тройку составили Сергей Ардашев, трёхкратный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых и Денис Филимонов, у женщин — олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете Наталья Непряева и Вероника Степанова, а также Алёна Баранова.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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