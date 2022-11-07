«Россия победила!» Елена Вяльбе оценила результаты контрольных тренировок сборной

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты контрольных тренировок национальной команды в Ханты-Мансийске.

Сегодня, 7 ноября, мужчины и женщины пробежали спринтерскую гонку классическим ходом. У мужчин первую тройку составили Сергей Ардашев, трёхкратный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых и Денис Филимонов, у женщин — олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете Наталья Непряева и Вероника Степанова, а также Алёна Баранова.

«Нормальные результаты, приятно было сегодня смотреть на ребят, Россия победила! Непряева отлично выступила, уверена, что она сможет и дальше показывать свой высокий уровень. Никто, кроме Ардашева, сильно не удивил. Все на своих местах, приятно порадовала выступлением Вероника Степанова. Но в целом нет чего-то сильно удивившего.

Такие контрольные старты мы всегда проводили, даже когда были международные соревнования. Эти гонки специально были организованы под ребят. Раньше у нас также были похожие старты, какая разница – что они были в Финляндии, что теперь в России?» — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».