Сван — о пропуске старта сезона: это решение принесёт мне больше пользы в перспективе

Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках шведская лыжница Линн Сван рассказала, что, скорее всего, пропустит начало сезона для сборной Швеции в Бруксвалларне.

«Не уверена, что выступлю в Бруксе. Мне всегда важно контролировать свой план соревнований, чтобы как можно лучше подготовиться к Кубку мира. Я бы хотела максимально продлить тренировочный сезон. Я думаю, что это принесёт мне пользу», — рассказала Сван в интервью Expressen.

Также шведка рассказала о состоянии травмированного плеча.

«Только недавно я почувствовала значительные улучшения. В повседневной жизни оно не доставляло особых проблем. Но у меня гораздо более высокие к нему требования. Не могу сказать, что моё плечо было бы не готово к соревнованиям в Бруксе, но я думаю, что это решение принесёт мне больше пользы в обозримой перспективе», — добавила лыжница.