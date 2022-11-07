Сван — о пропуске старта сезона: это решение принесёт мне больше пользы в перспективе

Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках шведская лыжница Линн Сван рассказала, что, скорее всего, пропустит начало сезона для сборной Швеции в Бруксвалларне.
«Не уверена, что выступлю в Бруксе. Мне всегда важно контролировать свой план соревнований, чтобы как можно лучше подготовиться к Кубку мира. Я бы хотела максимально продлить тренировочный сезон. Я думаю, что это принесёт мне пользу», — рассказала Сван в интервью Expressen.
Также шведка рассказала о состоянии травмированного плеча.
«Только недавно я почувствовала значительные улучшения. В повседневной жизни оно не доставляло особых проблем. Но у меня гораздо более высокие к нему требования. Не могу сказать, что моё плечо было бы не готово к соревнованиям в Бруксе, но я думаю, что это решение принесёт мне больше пользы в обозримой перспективе», — добавила лыжница.
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