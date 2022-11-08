Непряева: в этом году хочу просто получать удовольствие от российских стартов

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала итоги второго дня контрольной тренировки «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.
Непряева заняла второе место в 5-километровой разделке коньковым ходом.
«Хорошая тренировка получилась. Я довольна самочувствием для первого контрольного старта. Надеюсь, что дальше будет лучше. В этом году хочу просто получать удовольствие от российских стартов и радовать болельщиков», — сказала Непряева в интервью на YouTube-канале «На лыжи live».
В контрольной тренировке принимают участие спортсмены национальной команды группы Юрия Бородавко, Егора Сорина и Андрея Нутрихина, а также спортсмены из Беларуси. Генеральным спонсором тренировки, которая проходит третий год подряд, выступила группа страховых компаний «Югория».
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