Наталья Непряева стала второй в коньковой разделке в Ханты-Мансийске

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева заняла второе место в 5-километровой разделке коньковым ходом в Ханты-Мансийске. Соревнования проходят в рамках контрольных тренировок национальной команды России. Непряева уступила только Марии Истоминой.

Третьей к финишу пришла Елизавета Каплина. Далее расположились Алёна Перевозчикова и Дарья Непряева.

Контрольные тренировки сборной России по лыжным гонкам. Ханты-Мансийск. Женщины. Разделка (5 км, коньковый ход, топ-5)

1. Мария Истомина — 12.56,7.

2. Наталья Непряева +11,4.

3. Елизавета Каплина +23,0.

4. Алёна Перевозчикова +34,13.

5. Дарья Непряева +47,9.

Напомним, ранее у мужчин разделку выиграл Денис Спицов, опередивший Глеба Ретивых и Артёма Мальцева.