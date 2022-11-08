Спринтерский этап Кубка мира перенесён из Милана в Ливиньо из-за энергетического кризиса

Городской спринтерский этап Кубка мира, который должен был пройти 21-22 января в Милане, перенесён в горнолыжный курорт Ливиньо из-за разгоревшегося в Европе энергетического кризиса.
Как сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS), данное решение обусловлено высокими затратами на производство искусственного снега. Учитывая климатические особенности Ливиньо, натурального снега в этом месте должно хватить для проведения этапа.
Также в заявлении FIS сказано, что горнолыжный курорт предлагает подходящую логистическую инфраструктуру для размещения всей семьи лыжных гонок.
«С Ливиньо FIS представила отличную альтернативу для спринтерского уикенда в январе, и мы с нетерпением ждём завершения последних приготовлений», — заявил директор FIS по кроссу Михал Лэмплот.
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