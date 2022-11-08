Бывшая жена пропавшего прыгуна на лыжах Гайека прокомментировала его исчезновение

Бывшая супруга чешского прыгуна с трамплина, участника Олимпийских игр Антонина Гайека Вероника прокомментировала его пропажу.
Ранее прошла информация о том, что спортсмен со 2 октября не выходил на связь с близкими, а его последним местом нахождения была Малайзия.
Брак Антонина и Вероники распался после того, как спортсмен изменил жене с её подругой.
«Мы не жили вместе с марта и занимались только документами о разводе. Я узнала, что с ним что-то произошло, только когда он стал числиться пропавшим без вести. Услышала об этом от кого-то из его семьи.
Я бы хотела, чтобы он понял, что, несмотря на всё что он сделал, всё ещё есть люди, которые любят его как близкого человека. Он всегда может начать сначала. И больше всего я надеюсь, что с ним всё в порядке, что он счастлив и что у него есть минутка, чтобы побыть наедине с собой. Несмотря на то что наше расставание было драматичным и местами неприятным, я действительно не желаю ему зла», — рассказала экс-супруга Гайека в интервью iSport.cz.
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