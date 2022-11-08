«Булку уложил и сам улёгся». Жена Большунова выложила милое фото Александра с дочкой

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила милый снимок, на котором лыжник лежит рядом с дочкой. В конце августа 2022 года Большунова родила девочку, которую назвали Евой.

«Булку уложил и сам улёгся», — подписала фото Анна.

Фото: из личного архива анны большуновой

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место. Он, как и вся сборная России, пропустил последние этапы из-за отстранения. Победу в общем зачёте одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева.