Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

25 ноября стартует сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня в календаре произошло изменение — вместо Милана один из этапов примет Ливиньо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым расписанием грядущих этапов.
1-й этап. Рука, Финляндия
25 ноября – спринт, классический стиль
26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль.
2-й этап. Лиллехаммер, Норвегия
2 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
3 декабря – спринт, свободный стиль
4 декабря – 20 км, скиатлон
3-й этап. Бейтостолен, Норвегия
9 декабря – спринт, классический стиль
10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М).
4-й этап. Давос, Швейцария
17 декабря – спринт, свободный стиль
18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
31 декабря – спринт, свободный стиль
1 января – 10 км, преследование, классический стиль.
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль
4 января – 20 км, преследование, свободный стиль.
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – спринт, классический стиль
7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
8 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль.
5-й этап. Ливиньо, Италия
21 января – спринт, свободный стиль
22 января – командный спринт, свободный стиль
6-й этап. Ле Рус, Франция
27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 января – спринт, классический стиль
29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
7-й этап. Тоблах, Италия
3 февраля – спринт, свободный стиль
4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
5 февраля – эстафета, 4x7,5 км.
Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.
8-й этап. Осло, Норвегия
11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
9-й этап. Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль
10-й этап. Фалун, Швеция
17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
18 марта – спринт, свободный стиль
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).
11-й этап. Таллин, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль.
12-й этап. Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта – спринт, классический стиль
26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль
- 8 ноября 2022
-
14:16
-
14:12
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
11:40
-
10:56
-
10:11
-
09:56
-
08:56
- 7 ноября 2022
-
17:46
-
16:05
-
13:25
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
08:15
- 6 ноября 2022
-
23:15
-
14:08
-
13:57
-
12:51
-
12:36
-
12:28
- 5 ноября 2022
-
22:14
-
00:11