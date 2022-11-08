Наталья Непряева: не думаю, что найдётся тот, кто ждал начало сезона больше меня

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях фото с контрольных стартов в Ханты-Мансийске.

«Не думаю, что найдётся тот, кто ждал начало сезона больше меня. А то я уже начала забывать те эмоции, когда надеваешь на себя гоночный номер», — подписала снимок Непряева.

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Напомним, Непряева выиграла спринтерскую гонку и стала второй в коньковой разделке на соревнованиях, которые прошли в Югре.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала золотую медаль в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Непряева заняла первое место, завоевав «Большой хрустальный глобус». На счету россиянки 973 очка. Следом расположились американка Джессика Диггинс (793) и шведка Эбба Андерссон (772). Наталье удалось завоевать трофей, несмотря на отстранение от заключительных этапов КМ. Также в прошлом сезоне Непряева выиграла «Тур де Ски».