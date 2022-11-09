Александр Терентьев заявил, что бежал с травмой в контрольной гонке сборной России
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Двукратный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), лыжник сборной России Александр Терентьев заявил, что выступал с травмой в контрольной гонке сборной России в Ханты-Мансийске. Напомним, 7 ноября состоялся спринт классическим ходом, в котором Терентьев вышел в финал, где занял четвёртое место, проиграв Сергею Ардашеву, трёхкратному призёру чемпионатов мира Глебу Ретивых и Денису Филимонову.
«На первой контрольной, к сожалению, не обошлось без травм. Но я уже почти в строю», — написал Терентьев в своих социальных сетях.
«Так ты в финале с травмой бежал?» — поинтересовался один из подписчиков в комментариях.
«Да», — ответил лыжник.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований.
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