Тренер сборной России высказался о победе биатлониста Латыпова на соревнованиях по лыжам

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу биатлониста Эдуарда Латыпова на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане в конце октября. Латыпов, в частности, опередил лыжников сборной России Илью Семикова и Андрея Мельниченко.
«Что показала победа Латыпова? Что мы идём в правильном направлении, раз даже в состоянии высокой загрузки он был конкурентоспособен в соревнованиях с лыжниками сборной России.
Мы заехали в Алдан на пять дней раньше группы Олега Орестовича Перевозчикова и находились в рабочем режиме. Как показывает практика, примерно к концу второй – началу третьей недели сбора у спортсменов начинает наступать утомление. Мы бежали Всероссийские соревнования на 16-й день сбора, то есть близко к состоянию сильного утомления. Эдик очень грамотно разложился по дистанции, потому и выиграл», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.
- 9 ноября 2022
-
11:31
-
10:55
-
10:41
-
10:07
-
09:56
-
08:08
- 8 ноября 2022
-
20:50
-
15:57
-
14:16
-
14:12
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
11:40
-
10:56
-
10:11
-
09:56
-
08:56
- 7 ноября 2022
-
17:46
-
16:05
-
13:25
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
08:15