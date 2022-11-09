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Тренер сборной России высказался о победе биатлониста Латыпова на соревнованиях по лыжам

Тренер сборной России высказался о победе биатлониста Латыпова на соревнованиях по лыжам
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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу биатлониста Эдуарда Латыпова на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане в конце октября. Латыпов, в частности, опередил лыжников сборной России Илью Семикова и Андрея Мельниченко.

«Что показала победа Латыпова? Что мы идём в правильном направлении, раз даже в состоянии высокой загрузки он был конкурентоспособен в соревнованиях с лыжниками сборной России.

Мы заехали в Алдан на пять дней раньше группы Олега Орестовича Перевозчикова и находились в рабочем режиме. Как показывает практика, примерно к концу второй – началу третьей недели сбора у спортсменов начинает наступать утомление. Мы бежали Всероссийские соревнования на 16-й день сбора, то есть близко к состоянию сильного утомления. Эдик очень грамотно разложился по дистанции, потому и выиграл», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

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