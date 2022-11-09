Тренер России по биатлону: посмотрите, как заговорил Клебо про отсутствие Большунова

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об отстранении россиян от международных соревнований. В настоящий момент российские биатлонисты, равно как и лыжники, отстранены от международных стартов в соответствии с решениями соответствующих международных федераций, принятыми после рекомендаций МОК.

«По мне вообще бьёт ситуация, которая сейчас сложилась в мире. И конкретно отношение к россиянам.

К сожалению, сейчас спорт сильно привязан к политике, и никуда от этого не деться. Наверное, если наши лидеры будут сильно выступать на российских стартах, нужно доносить до наших соперников, что мы стали сильнее. Чтобы они призывали вернуть нас на Кубок мира. К сожалению, пока наш общий уровень не такой высокий, как у лыжников. Вот там отсутствие российских спортсменов будет более критично.

Обратите внимание, как заговорил тот же Йоханнес Клебо, который начал жаловаться на то, что в соперниках у него не будет Александра Большунова. Часто в спорте бывает, когда спортсмен теряет основного соперника, образуется вакуум, который невозможно заполнить. А психологически справиться с этим и найти в себе дополнительную мотивацию очень сложно. Мы с Эдуардом [Латыповым] вроде бы справляемся, но всё равно недосказанность остаётся. Интересно же, как наши ребята могли бы выглядеть на мировом уровне», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.