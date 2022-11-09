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Степанова рассказала об особенностях Ливиньо, куда перенесли спринт из Милана

Степанова рассказала об особенностях Ливиньо, куда перенесли спринт из Милана
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова рассказала об особенностях коммуны Ливиньо, куда был перенесён из Милана спринтерский этап Кубка мира.

«Этап Кубка мира в Ливиньо, да ещё и спринт?! Видимо, я мало понимаю в коньковом спринте, но скромный личный опыт у меня есть: в Чжанцзякоу, на Олимпиаде было ооочень тяжело, а там метров на 150 ниже. Ливиньо — превосходное место для тренировок, но тренировок спокойных. Даже при небольшом ускорении пульс на высоте 1850 метров взлетает моментально и крайне медленно опускается. К таким гонкам надо специально и долго готовиться. Что ж, удачи всем, кто будет участвовать. Хотя бы снег там будет. Наверное», — написала российская лыжница в своём телеграм-канале.

Напомним, именно в Ливиньо Вероника Степанова готовилась к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

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