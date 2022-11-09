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Елена Вяльбе: Кубок мира по лыжным гонкам? Да на фиг он мне нужен?

Елена Вяльбе: Кубок мира по лыжным гонкам? Да на фиг он мне нужен?
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе заявила, что не будет следить за сезоном-2022/2023 Кубка мира. Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от Международных соревнований.

«Буду ли смотреть Кубок мира? Да на фига они мне нужны, господи, прости меня, душу грешную. Нет, конечно. Нет. Не буду. Не хочу. И интересоваться, кто там выиграл, не буду.

У меня будет Кубок России, за которым я буду пристально следить и ездить. Думаю, что и многие болельщики не будут смотреть и искать возможность найти [трансляции]. Я тоже не буду», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2021/2022 мужской Кубок мира выиграл норвежец Йоханнес Клебо, женский — россиянка Наталья Непряева.

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