Нортуг считает, что Эстберг способна выиграть золото чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, норвежский лыжник Петтер Нортуг считает, что его соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг способна побороться за золото чемпионата мира в 2023 году.

Напомним, двумя днями ранее Эстберг объявила о возвращении на лыжную трассу после двух лет проблем со здоровьем.

«В хорошей форме Ингвильд может бросить вызов лучшим. Для норвежской сборной это очень важно. Если она будет чувствовать себя хорошо, то будет претендовать на медали. Ей вполне по силам выиграть золото на чемпионате мира», — сказал Нортуг в интервью TV2.

На пресс-конференции в понедельник Эстберг заявила, что будет готова к старту сезона в Бейтостолене (Норвегия) 18-20 ноября, а результаты её медобследования положительные.