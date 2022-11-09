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«Планируем, что Большунов побежит в Тёе». Бородавко — о состоянии лидера сборной России

«Планируем, что Большунов побежит в Тёе». Бородавко — о состоянии лидера сборной России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19-20 ноября. Ранее Большунов, получивший травму на сборах, пропустил контрольные тренировки в Ханты-Мансийске.

«Александр тренируется, но с некоторыми ограничениями. Без интервальных, без скоростных работ. Мышцы позволяют делать медленную работу, но при резких движениях усиливается боль. Поэтому приняли решение, что он будет тренироваться, но на более низких скоростях.

Постепенно боль уходит, и уже через 2–3 дня мы рассчитываем, что Большунов сможет делать более жёсткие интервальные работы, с большей мощностью. Планируем, что в Кубке Хакасии, который пройдет 19–20 ноября, он примет полноценное участие: и в спринте, и в гонке», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

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