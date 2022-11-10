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Школьники из Иркутской области будут проводить уроки физкультуры на лыжах с тренерами

Школьники из Иркутской области будут проводить уроки физкультуры на лыжах с тренерами
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Школьники города Ангарска (Иркутская область) получили возможность проводить уроки физкультуры на лыжах на специально подготовленных трассах под руководством профессиональных тренеров.

Примерно 3000 школьников в возрасте от 9 до 14 лет будут доставляться на уроки транспортом, выделенном городской администрацией. Плюс инициативы в том, что учащимся не нужно приобретать инвентарь и экипировку, поскольку расходы на это взяла на себя компания En+ Group.

«Мы хотели дать возможность школьникам обучаться лыжным гонкам в рамках школьной программы, создать условия для комфортных, эффективных и интересных занятий, приобщать ребят к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой и спортом», — рассказал автор идеи, руководитель проекта «На лыжи!» Александр Пак.

Проект является пилотным, в нём задействована 21 школа. В случае успешной реализации подобный проект будет внедряться и в других городах.

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Источник: «Чемпионат»

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