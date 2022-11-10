Йоханнес Клебо намекнул на невозможность бороться за победы на первых этапах Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо дал понять, что ему сложно будет бороться за победы в гонках на первых этапах сезона-2022/2023 Кубка мира. Клебо ещё в июле получил травму задней части бедра, но до сих пор не восстановился после неё.

«Очевидно, что то, что я делал до сих пор, не возымело успеха. Тогда придётся принимать другие меры. Это печально.

На старте сезона это окажет своё влияние. Я удивлюсь, если выиграю гонку до Рождества», — приводит слова Йоханнеса норвежское издание VG.

В сезоне-2021/2022 Йоханнес Клебо выиграл Кубок мира по лыжным гонкам. Второе место в общем зачёте занял трёхкратный олимпийский чемпион лыжник сборной России Александр Большунов.