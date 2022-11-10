Терезе Йохауг: такое ощущение, что меня хотели убрать с Олимпиады любой ценой

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов норвежская лыжница Терезе Йохауг в своей книге «Вся история» рассказала, как её не пустили на Игры-2018.

В 2016 году в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. Лыжница заявила, что он попал в её организм с кремом для губ, и была отстранена национальным антидопинговым агентством на 13 месяцев. Однако этот вердикт не устроил Международную лыжную федерацию (FIS). Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию FIS, увеличив дисквалификацию Йохауг до 18 месяцев, из-за чего она и пропустила Игры-2018.

«Такое ощущение, что меня хотели убрать с Олимпиады любой ценой, создать прецедент. Это нельзя истолковать иначе как попытка повлиять на антидопинговую систему Норвегии, чтобы ужесточить моё наказание. В каких ещё сообществах избранные лидеры вправе вмешиваться в судебные разбирательства отдельных дел, даже не зная фактов? Я была ошеломлена и совершенно бессильна», – написала Йохауг в автобиографии.

Даже спустя годы лыжница не скрывает, что именно апелляция FIS стала для неё большой неожиданностью.

«FIS – это моя федерация. Я была удивлена, что они подали апелляцию. Было тяжело, что моя федерация так отнеслась ко мне. Но если они считали правильным подать апелляцию, они могли это сделать», — приводит слова Йохауг Dagbladet.