Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на чемпионате в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на открытом чемпионате округа по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.

Этот старт стал для Олимпийского чемпиона первым в сезоне. Уроженец Тюменской области пропустил контрольную тренировку «Югория. Первый снег» по состоянию здоровья. Впереди ещё две гонки в чемпионате.

«С первого и до последнего круга шли вместе. Сначала думал дёрнуть со старта, думал хоть немного убегу, растяну, чтобы избежать поломки палок, завалов. И вроде удалось растянуться. Но быстро догнали на спусковой части, ребята подкатывались. Соперники очень сильные. Всё-таки я настраивался на более лёгкую гонку, но она получилась тяжёлой, пришлось поработать, разогнать пульс. Посмотрим, как сложится следующая гонка. Рад, что удалось выиграть, потому что на втором и третьем кругах я сомневался в этом (в своей победе. — Прим. «Чемпионата»). Возможно, немного не угадал с лыжами, и пришлось потолкаться посильнее, потому что понял, что если придём все вместе на последний финишный спуск, ловить мне на пьедестале будет нечего, потому что у ребят чуть-чуть получше работали лыжи и они обкатывали меня на предыдущих кругах. Я предпринял попытку убежать перед мостом, мне это удалось, и уже ехал и думал, как сохранить своё преимущество до финиша», — приводит интервью Устюгова после гонки телеграм-канал «Новости спорта Югры».