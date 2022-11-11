FIS официально исключила Россию из Кубка Восточной Европы
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально исключила сборную России из числа участников Кубка Восточной Европы.
В новой редакции списка команд-участниц Континентальных кубков в составе Кубка Восточной Европы осталась только сборная Казахстана.
Соревнования пройдут с 12 по 15 ноября в Щучинске (Казахстан), в национальном центре лыжного спорта, крупнейшем в стране центре зимних видов спорта. Комплекс включает в себя лыжные трамплины K125 и K90, лыжно-биатлонный стадион и 16 сертифицированных FIS лыжных трасс, лыжероллерные трассы, лыжную трассу с искусственным летним покрытием, отель на 200 мест, бассейн, тренажёрные и спортивные залы, медико-восстановительный центр и многое другое.
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