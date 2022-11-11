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Йоханнес Клебо: дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня

Йоханнес Клебо: дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на проблемы со здоровьем за неделю до открытия зимнего сезона.

Клебо ещё в июле получил травму задней части бедра, но до сих пор не восстановился после неё.

«Я борюсь с травмой 17 недель и до сих пор нездоров. Нам пришлось принять важное решение, означающее, что я сократил количество тренировок и буду больше времени уделять физиотерапии – три-четыре часа каждый день.

Вчера у меня была часовая тренировка, вот и всё. Дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня», – приводит слова Клебо TV2.

В сезоне-2021/2022 Клебо выиграл Кубок мира по лыжным гонкам. Второе место в общем зачёте занял трёхкратный олимпийский чемпион лыжник сборной России Александр Большунов.

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