Йоханнес Клебо: дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на проблемы со здоровьем за неделю до открытия зимнего сезона.

Клебо ещё в июле получил травму задней части бедра, но до сих пор не восстановился после неё.



«Я борюсь с травмой 17 недель и до сих пор нездоров. Нам пришлось принять важное решение, означающее, что я сократил количество тренировок и буду больше времени уделять физиотерапии – три-четыре часа каждый день.

Вчера у меня была часовая тренировка, вот и всё. Дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня», – приводит слова Клебо TV2.

В сезоне-2021/2022 Клебо выиграл Кубок мира по лыжным гонкам. Второе место в общем зачёте занял трёхкратный олимпийский чемпион лыжник сборной России Александр Большунов.