Йоханнес Клебо: дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на проблемы со здоровьем за неделю до открытия зимнего сезона.
Клебо ещё в июле получил травму задней части бедра, но до сих пор не восстановился после неё.
«Я борюсь с травмой 17 недель и до сих пор нездоров. Нам пришлось принять важное решение, означающее, что я сократил количество тренировок и буду больше времени уделять физиотерапии – три-четыре часа каждый день.
Вчера у меня была часовая тренировка, вот и всё. Дедушка в его 80 лет сейчас бегает на лыжах больше меня», – приводит слова Клебо TV2.
В сезоне-2021/2022 Клебо выиграл Кубок мира по лыжным гонкам. Второе место в общем зачёте занял трёхкратный олимпийский чемпион лыжник сборной России Александр Большунов.
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