Юлия Ступак опубликовала фото из разряда «ожидание — реальность»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях фото из разряда «ожидание – реальность». Лыжница сфотографировалась в ресторане, куда пришла с бронзовым призёром Олимпиады-2018 Анастасией Кулешовой (Седовой).

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Фото: из личного архива Юлии Ступак

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем, в том числе отсутствовала на контрольной тренировке сборной России в Ханты-Мансийске.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.