Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юлия Ступак опубликовала фото из разряда «ожидание — реальность»

Юлия Ступак опубликовала фото из разряда «ожидание — реальность»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях фото из разряда «ожидание – реальность». Лыжница сфотографировалась в ресторане, куда пришла с бронзовым призёром Олимпиады-2018 Анастасией Кулешовой (Седовой).

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Фото: из личного архива Юлии Ступак

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем, в том числе отсутствовала на контрольной тренировке сборной России в Ханты-Мансийске.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.

У российских лыжников появился уникальный шанс для прорыва. Главное — всё не испортить У российских лыжников появился уникальный шанс для прорыва. Главное — всё не испортить
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022