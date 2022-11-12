Юлия Ступак опубликовала фото из разряда «ожидание — реальность»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях фото из разряда «ожидание – реальность». Лыжница сфотографировалась в ресторане, куда пришла с бронзовым призёром Олимпиады-2018 Анастасией Кулешовой (Седовой).
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Фото: из личного архива Юлии Ступак
27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем, в том числе отсутствовала на контрольной тренировке сборной России в Ханты-Мансийске.
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.
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