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Сергей Устюгов уверенно выиграл классическую разделку на чемпионате Ханты-Мансийска

Сергей Устюгов уверенно выиграл классическую разделку на чемпионате Ханты-Мансийска
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов стал победителем гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках открытого чемпионата Ханты-Мансийска по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Открытый чемпионат ХМАО. Гонка с раздельным стартом. Классический стиль

Мужчины, 10 км.

1. Сергей Устюгов – 23.53,00.
2. Роман Дерябов – отставание 43,5 секунды.
3. Рифат Сафиуллин +1.06,1.

Женщины, 5 км.

1. Анастасия Игнатьева – 14.08,00.
2. Мария Гущина – отставание 0,2 секунды.
3. Анастасия Кириллова +0,7.

Отметим, что ранее Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем также на чемпионате Ханты-Мансийска. Эти соревнования — дебютные для Сергея в стартующем сезоне.

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