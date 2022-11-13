Сергей Устюгов уверенно выиграл классическую разделку на чемпионате Ханты-Мансийска

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов стал победителем гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках открытого чемпионата Ханты-Мансийска по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Открытый чемпионат ХМАО. Гонка с раздельным стартом. Классический стиль

Мужчины, 10 км.

1. Сергей Устюгов – 23.53,00.

2. Роман Дерябов – отставание 43,5 секунды.

3. Рифат Сафиуллин +1.06,1.

Женщины, 5 км.

1. Анастасия Игнатьева – 14.08,00.

2. Мария Гущина – отставание 0,2 секунды.

3. Анастасия Кириллова +0,7.

Отметим, что ранее Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем также на чемпионате Ханты-Мансийска. Эти соревнования — дебютные для Сергея в стартующем сезоне.